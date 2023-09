Zarobki w polskim i niemieckim McDonald's. Różnica jest kolosalna

Ile zarabiają pracownicy niemieckiego McDonald's? Jak podaje serwis polskiobserwator.de, za naszą zachodnią granicą wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 20 300 euro do 44 800 euro brutto rocznie. Przy najniższej kwocie daje to 1691 euro brutto miesięcznie, czyli równowartość ponad 7,8 tys. zł brutto. Najwyższa kwota to natomiast w przeliczeniu około 17,4 tys. brutto miesięcznie. Średnia z tych liczb to z kolei równowartość ponad 12,5 tys. zł miesięcznie.