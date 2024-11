Ciężarówka zniszczyła ciągniki protestujących. Ale to oni mają zarzuty

Portal tygodnik-rolniczy.pl donosi, że policjanci z Janowca Wielkopolskiego złożyli do sądu wnioski o ukaranie rolników grzywnami. Ich zdaniem doszło do złamania art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Sąd odroczył proces do 10 lutego, ponieważ w planach jest przeprowadzenie postępowania dowodowe. Obrona domaga się wskazania, którzy policjanci pełnili służbę podczas protestu i odpowiadali za jego zabezpieczenie. Dodatkowo sąd zwróci się do Centrum Zarządzania Kryzysowego gminy Rogowo z prośbą o przedstawienie treści wniosku o organizację zgromadzenia rolników na trasie S5.

- Nas zalewa zboże z Ukrainy. Nam się mówi, że my jesteśmy przeciwko Ukrainie. To my rolnicy z Podkarpacia i z całej Polski pierwsi wysunęliśmy przyjazną dłoń i przyjęliśmy naszych braci z Ukrainy. A w tym momencie jesteśmy przez nich krzywdzeni, bo różne mafie wprowadzają to zboże do Polski - argumentował Roman Kondrów, lider "Podkarpackiej oszukanej wsi" w dni ogólnopolski protest (20 lutego).