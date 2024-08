Policja złapała kompletnie pijanego rolnika. Może stracić ciągnik

Przepisy, które umożliwiają konfiskatę samochodów nietrzeźwym kierowcom weszły w życie 14 marca 2024 r. Prawo dotyczy kierowców, którzy mają co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi.