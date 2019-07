Zasięgi nową walutą. "Zamelduj się i zrób zdjęcie. Dostaniesz obiad za pół ceny"

Restauracja z Bielska-Białej przygotowała nietypową ofertę dla swoich klientów. Za dania z grilla, które zjedzą na tarasie, będą mogli zapłacić tylko pół ceny. Drugie pół uiszczą w formie "drobnej przysługi". Na szczęście nie chodzi o zmywanie naczyń.

Cóż, każdy z nas jest "trochę" social media nindżą. W końcu konto na Facebooku posiada ok. 16 mln Polaków. Natomiast 8 mln korzysta z aplikacji Instagram. Najwyraźniej osoby zarządzające lokalem uznały, że zbiją na tym kapitał, albo przynajmniej pomogą sobie w autopromocji.

Tak wygląda jedna, marginalna strona medalu. W rzeczywistości to same marki często oferują współpracę influencerom. Nikogo też nie bulwersuje to, gdy influencer sam wychodzi z propozycją współpracy. W końcu influencerzy są ważni zarówno dla marek, jak i agencji, z uwagi na swój nieoszacowany wpływ społeczny. W tej dziedzinie nie ma jednak kodeksu. Granicę dopuszczalnych zachowań wyznacza poczucie przyzwoitości.