Wycięli tuje. Dostali wysoką karę. Zaskoczenie wśród emerytów

Wysokie grzywny za wycinkę drzew oraz krzewów bez odpowiednich zezwoleń to bowiem konsekwencja postanowień ustawy o ochronie przyrody. Pomimo tego, wiele osób wciąż zapomina o obowiązku zgłoszenia takich działań do odpowiednich organów, a konsekwencje do przyjemnych nie należą.