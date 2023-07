Zastanawiasz się nad studiami w USA? Sprawdzamy koszty

Studia dla wybranych. Koszty studiowania w USA znacząco wzrosły

Jak donosi portal, według raportu Georgetown University Center on Education and the Workforce, w latach 1980-2020 średnia cena czesnego, opłat, zakwaterowania i wyżywienia na studiach licencjackich wzrosła o 169 proc. Po uwzględnieniu inflacji czesne w college'ach wzrosło o 747,8 proc.od 1963 r., jak wynika z danych Education Data Initiative. To mocno przewyższa wzrost płac.