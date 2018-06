Zatrucie w Green Caffe Nero. Klientka kawiarni wskazuje na inne ciasto i pyta o odszkodowanie

Nie tylko ciasto szpinakowe było źródłem zatrucia salmonellą w kawiarniach sieci Green Caffe Nero. Czytelniczka WP pisze, że zatruła się już w niedzielę 27 maja po zjedzeniu ciasta "Oscar" i przez 5 dni nie mogła wstać z łóżka.

O zatruciu salmonellą co najmniej kilkunastu klientów warszawskich kawiarni Green Caffe Nero poinformował w poniedziałek wieczorem sam szef sieci Adam Ringer. Feralnymciastem miało być zielone ciasto szpinakowe,choć firma na razie nie wskazuje na konkretny produkt.

- Niestety tym razem coś zawiodło i wielu naszych klientów zatruło się, jedząc w naszych kawiarniach ciasta z kremem - stwierdził Ringer, przepraszając klientów. - Staramy się rozmawiać o tym, co się stało. Obiecujemy adekwatne rekompensaty wszystkim poszkodowanym - podkreślił prezes Green Caffe Nero.

Tymczasem z relacji naszej czytelniczki wynika, że problem salmonelli dotyczy także innego ciasta o nazwie "Oscar". Co więcej, zatrucie miało nastąpić już w poprzedni weekend.

"Ja i moja tez mama jesteśmy ofiarami zaniedbania tej kawiarni" - napisała do nas przez dziejesie.wp.pl pani Anastasiia.

Wideo: co się dzieje w organizmie, gdy pijesz kawę?

Firma przyznaje, że problem może dotyczyć także tego ciasta. - "Oscar" jest ciastem z kremem, więc istnieje takie prawdopodobieństwo, jeżeli spożyła je w okresie od 28 do 31 maja - mówi WP Agata Milewska z Green Coffee Sp. z o.o.

Zadzwoniliśmy do pani Anastasii, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej przypadku. Okazuje się, że zatrucie miało nastąpić dzień wcześniej, niż wynika to z informacji firmy.