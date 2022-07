System kaucyjny wejdzie w życie na jesień. Ozdoba: metraż może ulec zmianie

- Projekt ustawy dot. funkcjonowania w Polsce systemu kaucyjnego zostanie przegłosowany przez parlament w okresie wczesnojesiennym - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Dodał, że Polacy bardzo chcą wprowadzenia systemu kaucyjnego. W pierwszej wersji projekt zakładał, że do ich przyjmowania będą zobligowane sklepy powyżej 100 metrów kwadratowych. - Metraż może ulec zmianie - zaznaczył minister.

System kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 l oraz puszki aluminiowe do 1 l.

Źródło: Licencjodawca , fot: Jakub Kaminski