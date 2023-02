"Zdeprawowany biznes" w Niemczech. To duży problem

Od lat w Niemczech w Dortmundzie organizowane są targi łowieckie "Jagd und Hund", gdzie promuje się wyjazdy na polowania na zakazane gatunki zwierząt. Wszystko po to, by przywieźć z takiej wyprawy tzw. trofea z zabitych zwierząt. W Niemczech jest to duży problem. Bo w latach 2014-2020 do Niemiec sprowadzono trofea z 5409 zwierząt, należących do gatunków chronionych.