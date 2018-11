Zima na letnich oponach? Możesz stracić pieniądze

Choć obowiązku korzystania z zimowych opon w Polsce nie ma, to i tak za ich brak można sporo zapłacić. Ubezpieczyciele nie zawsze wypłacą odszkodowanie z autocasco, jeżeli mimo śniegu na drodze kierowca jechał na letnim ogumieniu.

Mandatu za to nie będzie. W innych krajach odwrotnie - na przykład w Austrii potencjalna kara wynosi 35 euro. Chyba że policja uzna, że brak zimówek stwarza niebezpieczeństwo dla pozostałych kierowców, to mandat może wzrosnąć nawet do 5 tys. euro. W Niemczech taryfikator przewiduje 120 euro, a w Czechach - 2 tysiące koron, czyli około 350 zł.

Choć w Polsce policja krzywdy za brak "zimówek" kierowcom nie zrobi, to kierowcy i tak mogą stracić. Mowa tu przede wszystkim o wypłacie odszkodowania z polisy autocasco (dla OC oraz assistance nie ma to znaczenia). - Nawet jeśli w umowie nie ma jasno sformułowanych postanowień dotyczących dostosowania ogumienia do warunków atmosferycznych, nie oznacza to, że kierowca nie musi tego robić. Takie zachowanie może zostać uznane przez ubezpieczyciela za rażące niedbalstwo, a tym samym za podstawę do zmniejszenia wysokości odszkodowania - dodaje Jakub Nowiński, ekspert Superpolisa Ubezpieczenia.