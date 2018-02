Złoty skapitulował. Dolar i frank mocno w górę

To już koniec dobrej passy złotego? Tydzień kończy się wyraźnym osłabieniem naszej waluty. Najbardziej zdrożał dolar i frank. Eksperci ostrzegają, że kursy wymiany mogą dalej rosnąć.

Końcówka tygodnia jest trudna dla polskiej waluty. Złoty w relacji do dolara, franka i euro wyraźnie stracił na wartości. Szczególnie mocno oberwał w czwartek. Przede wszystkim w związku z kolejną falą spadków na amerykańskiej giełdzie .

Względem ubiegłego piątku najmocniej podrożał dolar. Kurs wymiany w piątek dochodził do 3,42 zł, a jeszcze tydzień temu wynosił 3,34 zł. Z niepokojem na notowania kantorowe spoglądają też frankowicze. Szwajcarska waluta poszła do góry z 3,59 do 3,65 zł.