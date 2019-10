Zmiana czasu na zimowy już w ten weekend. Pociągi znowu staną na godzinę

Kiedy zmiana czasu? Już w ten weekend. A to oznacza jak co roku zamieszanie na kolei. Jak informuje PKP Intercity, pociągi zatrzymają się o 2:59 i ruszą dopiero godzinę później. Wszystko po to, by dotrzeć do stacji docelowej zgodnie z rozkładem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kiedy zmiana czasu? Już w ten weekend. W nocy z soboty na niedzielę 17 pociągów będzie musiało zatrzymać się na godzinę, by dostosować się do rozkładu (East News, Fot: CEZARY PECOLD/East News)

Zmiana czasu jak zwykle odbywa się w ostatni weekend października. Kiedy w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny 3 na 2, to spowodujemy niemały bałagan na kolei.

Ucierpią bowiem pociągi i podróżni, którzy będą wtedy na trasie. No bo jak pociąg wyjedzie ze stacji o północy i na miejscu ma być o 6 rano, to w trakcie jazdy "załapie się" na zmianę czasu. A to oznacza, że gdyby jechał normalnie, to do stacji docelowej dotarłby tak naprawdę o 5 rano.

Żeby uniknąć takich sytuacji, PKP Intercity wydało specjalny komunikat.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

Czas zimowy da się we znaki

"Zmiana czasu letniego na zimowy wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. Tym samym 17 pociągów PKP Intercity kursujących w noc przejściową zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym wyruszy w dalszą trasę, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy" - poinformowała spółka.

Nie ma więc mowy o tym, że pociągi zatrzymają się w szczerym polu. Postój będzie miał miejsce na stacji, tak by podróżni bez przeszkód mogli na chwilę wyjść z pojazdu.

Przykład? Skład TLK Ustronie relacji Przemyśl - Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2.59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3.00 nowego czasu. Czyli pasażerowie na jednej stacji spędzą 61 minut.

PKP Intercity apeluje do pasażerów, by szczegółowo sprawdzać rozkłady jazdy przed podróżą. Najlepiej zrobić to na stronie internetowej intercity.pl oraz na Facebooku. Funkcjonuje też infolinia pod numerem telefonu 703 200 200.

Przypomnijmy, że w Polsce przestawiamy zegarki dwa razy w roku. W ostatni weekend października z 3 na 2 w nocy oraz w ostatni weekend marca - z 2 na 3. Jednak Unia Europejska chce w 2021 roku znieść zmianę czasu. Dlatego prawdopodobnie takie sytuacje na kolei zdarzają się już przedostatni raz.