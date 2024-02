"Zmiana, która sporo ułatwi". Tak wygląda budowa przydomowego schronu

Firma ma w ofercie także schron DIY (and. do it yourself - zrób to sam). - To oferta dla majsterkowiczów, którzy samodzielnie mogą zamienić piwnicę w schron. Dostarczamy to, co niezbędne - drzwi pancerne, filtrowentylację, systemy zasilania, systemy zasilania w wodę i magazynowania żywności. Jeśli ktoś ma własną koncepcję na swój schron, to pomagamy w procesie projektowania i doboru materiałów - wyjaśnia nam Lebiedziński.