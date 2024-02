Koniec mieszkaniowego eldorado? Dwa scenariusze

- Jeżeli nie uda się im znaleźć najemców, będą zmuszeni płacić co miesiąc ratę kredytu z własnej kieszeni. Część takich inwestorów może zdecydować się na sprzedaż mieszkania, choć nie sądzę, by było to masowe zjawisko. Z pewnością ryzyko takiego scenariusza, w którym zyski z najmu będą nieadekwatne do kwoty inwestycji, ograniczy popyt inwestycyjny na nieruchomości w najbliższej przyszłości. No chyba, że znów wydarzy się coś nieprzewidzianego - mówi Drogomirecki.