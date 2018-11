Zmiany w Deutsche Bank Polska. Uwaga na przerwy techniczne

Santander Bank Polska przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska. Pod nowe skrzydła przechodzą w ten weekend klienci indywidualni.

W piątek 9 listopada placówki Deutsche Bank Polska zostały zamknięte o 15.00, a systemy bankowości elektronicznej zaczęły być zamykane o 18.00. To dopiero wierzchołek góry lodowej. Produkty Deutsche Bank, w tym m.in. kredyt gotówkowy zostaną przeniesione na stałe do Santandera.

W ten weekend bankowość elektroniczna Deutsche Banku będzie zawieszona. Od poniedziałku będziesz mógł się zalogować na serwisy db powerNET i db esayNET tylko po to, by przenieść się do internetowych usług Santandera. Na tę zmianę masz czas do 12 stycznia 2019 roku. Bank deklaruje, że cały proces jest intuicyjny i sprowadza się do wykonywania instrukcji, które będą wyświetlane na ekranie.