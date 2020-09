Zmiany w prawie budowlany. Od września część inwestycji powstanie bez zezwolenia

Wchodząca od 19 września w życie regulacja zawiera szeroką listę obiektów, które postawimy bez wcześniejszej zgody. Oprócz altan zmiany w prawie budowlanym uwzględniają wiaty czy oranżerie. Mowa również o wszelkich budynkach niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego (z zastrzeżeniem, że nie przekroczą powierzchni 35 mkw).

Budowa bez pozwolenia stanowi jednak pewien problemem rozumieniu tego, czym właściwie jest obiekt gospodarczy. W myśl obowiązującej ustawy chodzi o budynek, który służy np. do przechowywania narzędzi ogrodniczych.

Ponadto same wiaty lub altany nie powinny być podparte na fundamentach, ponieważ stanowią one lekką konstrukcję, która stanowi element architektury ogrodowej. Oranżeria zaś powinna być w znacznej części przeszklona i powinna służyć do rekreacji i uprawy roślin.