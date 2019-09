Zmiany w regulaminie Allegro. Serwis zmienia sporo opłat

Serwis Allegro zapowiada zmiany w regulaminie, ale nie obędzie się również bez podwyżek. Tym razem podniesione będą między innymi prowizje za sprzedaż gier planszowych czy artykułów dla dzieci.

We wrześniu serwis podniósł prowizję za sprzedaż m.in. zegarków czy sprzętu sportowego. Teraz, jak podaje serwis podwyżki dotkną kolejnych kategorii.

Na przykład prowizja dla gier dla dzieci wzroście z 10 do 12 proc. na przedmioty o wartości do 50 zł. Jeśli natomiast gra będzie warta więcej, sprzedawca zapłaci 6 zł plus 8 proc. od nadwyżki od ponad 50 zł.