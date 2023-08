ZUS: jest jeden sposób na wyższą emeryturę

Dla kogo Mały ZUS Plus?

ZUS wyjaśnia, że jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia bieżącego roku. W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia.