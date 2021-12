Zwrot towaru. Najczęściej oddajemy ubrania

Jak podali autorzy badania, najczęstszym powodem zwrotów jest niewłaściwy rozmiar lub błędne wymiary zamawianego produktu (55,6 proc.). "Z tego powodu towar odsyłają najczęściej kobiety (71 proc. w porównaniu do 39,9 proc. mężczyzn). Wynikowi temu nie ma się co dziwić, bo to samo badanie wykazało, że częściej od nich kupują one w e-commerce odzież" - wskazali.