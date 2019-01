Żyła złota... w smartfonach. Więcej surowca niż w rudzie

Z tony smartfonów można odzyskać ćwierć kilograma złota. Jest to ponad 10 razy więcej niż z najbardziej złotonośnych rud, z których wydobywa się ten niezwykle rzadki surowiec.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", złoto jest najrzadszym metalem obok renu, stanowi 0,0000006 proc. skorupy ziemskiej. Jest bardzo ciężkie, dlatego - gdy Ziemia była jeszcze rozpaloną kulą płynnej magmy - zatopiło się w jej głębinach. To obecnie wydobywane pochodzi z meteorytów, które później spadły na naszą planetę. Co roku wydobywa się go ok. 2,5-3 tys. ton.