Żyli za zabawkowe pieniądze. Dwójka oszustów zatrzymana po kolejnej próbie przekrętu

Stary i popularny przekręt

Policja tłumaczy, że same zabawkowe banknoty z napisem "souvenir" nie są nielegalne, nie są to bowiem pieniądze podrabiane. Można je bez problemu i żadnych negatywnych konsekwencji kupić, występują w różnych nominałach i służą do celów edukacyjnych i zabawy. Problem zaczyna się jednak, gdy ktoś chce nimi płacić - nie jest to bowiem oficjalny środek płatniczy.