Trzy uderzenia w jeden dzień. Oszuści wyłudzili niemal 120 tysięcy złotych

Również w środę duże pieniądze stracił trzeci poszkodowany, 58-latek z powiatu bielskiego. Zadzwonił do niego oszust podający się za policjanta, który stwierdził że jego oszczędności zgromadzone na rachunku są zagrożone kradzieżą. Polecił ich wybranie i spakowanie do reklamówki, a następnie pozostawienie jej pod drzewem. 58-latek dał się przekonać do takiego ruchu i stracił przez to 50 tys. zł.