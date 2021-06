WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse fotowoltaika + 2 energia słonecznamoduł fotowoltaiczny Materiały Prasowe Dzisiaj, 21-06-2021 09:34 Informacja prasowa "10 Najlepszych Firm Fotowoltaicznych w Warszawie" Z odnawialnych źródeł energii korzysta coraz więcej polaków, a technologie fotowoltaiczne (PV) stają się w naszym kraju standardem. Jak donosi Agencja Rynku Energii, aż 99% zbudowanych w lutym br. instalacji OZE stanowiły elektrownie słoneczne. Share 10 Najlepszych Firm Fotowoltaicznych w Warszawie Źródło: materiały partnera , Fot: Doradcy-Energetyczni.com Po zieloną energię sięgają już nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Przy stale rosnących cenach prądu alternatywne źródło energii wydaje się być strzałem w dziesiątkę, tym bardziej, że inwestycja może zwrócić się już po kilku latach. Decyzja o zastosowaniu fotowoltaiki nie należy jednak do najprostszych. Aby ułatwić Ci wybór, przyjrzeliśmy się dostępnym w stolicy dostawcom zielonej energii i wybraliśmy przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na tle konkurencji. Oto zestawienie 10 wartych uwagi firm w Warszawie. SunPro Power SunPro Power Materiały prasowe SUNPRO Power Źródło: Materiały prasowe SunPro Power jest jednym z największych producentów modułów fotowoltaicznych w Chinach i posiada swój ekskluzywny oddział na terenie Polski. Firma od początku swojej działalności (od 2008 roku) prowadzi badania w zakresie fotowoltaiki i konsekwentnie umacnia pozycję lidera w tej dziedzinie. Chiński gigant jest na dobrej drodze aby jeszcze w tym roku zakwalifikować się do prestiżowego rankingu Bloomberga TIER-1. Kolejnym dużym ogłoszeniem na drugą połowę 2021 roku jest nowa linia SUNPRO SMART, która korzystać będzie z technologii hybrydowych falowników z systemem składowania energii (Energy Smart Solutions). Firma zapowiada także standaryzację nowoczesnych ogniw typu N w wersjach: 182 mm, 210 mm oraz HJT. Wyjątkowo atrakcyjną ofertę SunPro dopełnia niespotykana 30 letnia gwarancja produktowa oraz ekspresowe terminy dostaw i obsługa posprzedażowa. Zobacz więcej na: www.sunpropower.com.pl RBS Energia Materiały prasowe RBS Energia nowe Źródło: Materiały prasowe RBS Energia to polska firma prowadzona przez ekspertów z 20 letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zgodnie z ich sloganem “instalacja na miarę” oferują spersonalizowany projekt, który uwzględnia potrzeby i możliwości klienta. Stosowane przez RBS komponenty wybierane są z najwyższej światowej półki dostępnych technologii (w oparciu o rankingi Bloomberga) - 90% wykonywanych zleceń bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, z optymalizatorami mocy, które generują stałe uzyski mocy i zapewniają dodatkowe zabezpieczenie ppoż inwestycji. Co więcej nie korzystają z usług podwykonawców, a w ramach komplementarnej usługi oferują profesjonalne doradztwo z zakresu energetyki i fotowoltaiki. Mocnym punktem jest ukierunkowana wyłącznie na lokalnego klienta polityka firmy - to gwarancja błyskawicznych realizacji i pełnej opieki dla klienta. Zobacz więcej na: https://rbsenergia.pl/ Doradcy-Energetyczni.com materiały partnera Doradcy-Energetyczni.com Źródło: materiały partnera Trzecią propozycją w naszym artykule jest firma, która ofertę adresuje do klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i rolników. Doradcy Energetyczni wiedzą, jak istotnym punktem jest planowanie, dlatego każdy projekt rozpoczyna się od dokładnego audytu. Na tym etapie zapoznają się z potrzebami klienta, dokonują pomiarów parametrów sieci energetycznej, dobierają rozwiązania. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne Doradców Energetycznych są zaprojektowane z naciskiem na ochronę przeciwpożarową i przeciwporażeniową oraz optymalnie wykorzystują możliwości sieci, co przekłada się na maksymalizację uzysków. Firma nie ogranicza się do montażu paneli fotowoltaicznych - w ofercie znajdują się pompy ciepła, modernizacje instalacji elektrycznych, układów pomiarowych niskiego i średniego napięcia, kompensacja mocy biernej. Zobacz więcej na: https://doradcy-energetyczni.com/ HSG Sun Materiały prasowe HSG Sun Źródło: Materiały prasowe HSG Sun to firma z rozbudowaną siatką zaufanych partnerów, która znana jest z realizacji niestandardowych i wysoce zaawansowanych zleceń. Firma zapewnia maksimum komfortu, specjalizując się w realizacjach „pod klucz”- każdy projekt szyty jest na miarę potrzeb i możliwości inwestora. Dzięki temu klient nie musi angażować się czasowo, a jednocześnie ma gwarancję najwyższej jakości oraz staranności na każdym z etapów realizacji – od doboru komponentów, przez montaż, aż po kompleksową obsługę i wsparcie. Regularne audyty i przeglądy instalacji, potwierdzają, że jakość jest ich wizytówką. O bogatym doświadczeniu HSG Sun świadczy również działalność w zakresie farm PV. Zajmują się prowadzeniem developmentu takich farm, na który składa się między innymi analiza potencjalnych lokalizacji oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej. Zobacz więcej na: https://hsgsun.com.pl/ XDISC – PURA SYSTEM Materiały prasowe XDISC GROUP Źródło: Materiały prasowe XDISC, to polska firma z 20 letnim doświadczeniem, która jest producentem nowoczesnych systemów fotowoltaicznych dla domów i firm - PURA SYSTEM. Są to wysokiej jakości, kompletne i optymalne pakiety fotowoltaiczne, składające się ze starannie dobranych podzespołów. Ich działanie firma bada m.in. we własnym laboratorium PROVO-LAB. Autorskim rozwiązaniem XDISC jest usługa PURA SMART+. To Centrum Monitoringu (24/7) w Warszawie, które na bieżąco analizuje wszystkie parametry całego systemu PV. Działanie proaktywnego monitoringu jest w pełni zdalne - system potrafi zdiagnozować i usunąć większość potencjalnych niezgodności, zanim klient w ogóle zorientuje się o ich zaistnieniu. W taki sam sposób przeprowadzane są optymalizacje i aktualizacje systemu PURA, pozwalając użytkownikowi czerpać maksymalne korzyści przy praktycznie zerowym zaangażowaniu. Zobacz więcej na: https://purasystem.pl/ PV Poland materiały partnera PV Poland Źródło: materiały partnera Firma PV Poland powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, który od lat zajmuje się przygotowywaniem audytów, ekspertyz i analiz dotyczących sektora energetycznego. Solidne fundamenty czynią PV Poland jedną z najlepszych dostępnych na rynku opcji. Firma daje unikatową możliwość dla niezdecydowanych klientów - pozwala przetestować swoje systemy fotowoltaiczne przez okrągły rok. W przypadku niezadowolenia użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z paneli słonecznych i uzyskać zwrot kosztów. Dodatkowo jako jedyni zabezpieczają klienta absolutną, 30-letnią gwarancją w czasie której serwis jest darmowy. Mimo, że PV Poland ma siedzibę w Warszawie to montaże z powodzeniem realizuje na terenie całego kraju. Firma została niejednokrotnie doceniona za swoje usługi, czego dowodem są zadowoleni klienci oraz wyróżnienia szanowanych portali – jak np. Quality International. Zobacz więcej na: https://www.pvpoland.pl/ TEPLO Materiały prasowe Teplo Źródło: Materiały prasowe TEPLO to wyjątkowy biznes, założony ponad 10 lat temu przez Marcina Sobechowicza - specjalistę w zakresie odnawialnych źródeł energii, który będąc najlepszą wizytówką firmy, bezpośrednio obsługuje swoich klientów. Już od pierwszego kontaktu, służy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, a także poprowadzi przez poszczególne etapy współpracy. Pełne zaangażowanie i bliskie relacje z klientami sprawiły, że usługi firmy cieszą się dużym uznaniem, a zadowolonych użytkowników przybywa. Pośród nich są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Oferta TEPLO obejmuje między innymi, profesjonalne doradztwo techniczne, prezentację projektu wraz z kosztorysem i rocznymi prognozami, pomoc w uzyskaniu dotacji, a także niezawodny i szybki montaż instalacji przez własną ekipę instalatorów. Stosowanie modułów PV pochodzących wyłącznie od sprawdzonych producentów oraz wysoka jakość montażu i profesjonalny serwis sprawiają, że instalacja jest bezpieczna i działa bezawaryjnie. Zobacz więcej na: https://teplo.pl/ Soltec Materiały prasowe SOLTEC Źródło: Materiały prasowe Soltec to firma założona przez doświadczonych inżynierów, która na rynku istnieje już 15 lat. Zaczynała od produkcji małych modułów fotowoltaicznych i montażu instalacji PV, a z biegiem czasu stała się ekspertem w zakresie szeroko pojętych systemów fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii. Dziś Soltec skupia się na działalności handlowej i doradczej, skierowanej głównie do firm realizujących instalacje fotowoltaiczne w całej Polsce. Swoim partnerom dostarcza cennej wiedzy, zdobytej na przestrzeni lat działania w branży. Pod nazwą SOLACADEMY, Soltec organizuje cykl szkoleń z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów hybrydowych, bezpieczeństwa PPOŻ oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych związanych z OZE. Współpraca z Soltec oznacza więc dla klienta uzyskanie pełnego i długofalowego wsparcia merytoryczno-technicznego. Zobacz więcej na: http://www.soltec.pl/ Wolna Energia Materiały prasowe Wolna Energia Źródło: Materiały prasowe Wolna Energia to sprawdzony dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, działający od 2012 roku w szybkim tempie zyskał uznanie na rynku energii odnawialnych. Obecnie w całej Polsce przeprowadza ponad 30 instalacji dziennie. Są to realizacje zarówno komercyjne, jak i mniejsze, prywatne projekty. Do swoich klientów firma podchodzi kompleksowo i z najwyższą starannością, oferując między innymi specjalistyczne doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu ulg i dotacji. Stosowane systemy fotowoltaiczne Wolna Energia robi “pod klucz”, a całym procesem zajmuje się od początku do końca. Począwszy od przygotowania projektu, poprzez przyłączenie systemu do sieci, aż po profesjonalny serwis i stałą opiekę. Firma oferuje także najdłuższą rynkową gwarancję (do 30 lat) na swoje usługi oraz instalacje. Zobacz więcej na: https://wolnaenergia.eu/ HelioExpert Materiały prasowe HelioExpert Źródło: Materiały prasowe HelioExpert od dekady intensywnie działa w branży fotowoltaicznej i przez ten czas zdobyła uznanie największych dostawców energii w Polsce (ENEA oraz PGNiG), z którymi współpracuje przy swoich projektach. Dotychczas firma wykonała instalacje dla ok. 2500 klientów, z czego ponad 90% wyraża wysokie zadowolenie ze zrealizowanej usługi. Co trzeci klient to osoba z polecenia - to najlepsza recenzja dla firmy i oferowanych przez nią systemów PV. Te z kolei pochodzą wyłącznie od uznanych światowych producentów, i oznaczone są rankingiem jakości TIER-1. HelioExpert przyciąga użytkowników nie tylko przez wzgląd na jakość i wydajność wykorzystywanych komponentów, ale również z racji ich wysokiej estetyki. Dzięki temu instalacje firmy zarówno dobrze służą klientowi oraz prezentują się imponująco, i tym samym podnoszą wartość nieruchomości. Zobacz więcej na: HelioExpert Tworząc powyższe zestawienie chcieliśmy rzucić trochę światła na temat fotowoltaiki i jej lokalnych przedstawicieli. Jak widać, stołeczny rynek obfituje w mnogość możliwości i dostarcza najlepszych ekspertów, bez względu na to, czy szukasz rozwiązań dla swojej firmy, czy po prostu rozważasz instalację paneli w swoim domu. Mamy nadzieję, że tym artykułem pomogliśmy w podjęciu decyzji o przejściu na odnawialne źródła energii - to wybór który przynosi korzyści nie tylko materialne, ale i moralne. W czasach gdy planeta stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego możemy mieć realny wpływ na środowisko - to jasne jak słońce! Informacja prasowa