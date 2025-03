Podatek od ogrodzeń. Ważne zmiany od 1 stycznia. Oto kto musi zapłacić

Zanim doszło do końca 2024 roku, przepisy regulujące podatki od nieruchomości nie zawierały jasno zdefiniowanego pojęcia budowli i odnosiły się do ustaleń prawa budowlanego.

Według Marcina Jańczuka z Metrohouse, ujednolicenie zasad ma na celu zmniejszenie różnic w podejściu do opodatkowania przez poszczególne samorządy, co powinno wpłynąć korzystnie na rynek. Ekspert podkreśla, że ceny garaży zaczynają rosnąć, co związane jest z poszerzającymi się strefami płatnego parkowania, co z kolei sprawia, że wartość miejsc postojowych wzrasta.