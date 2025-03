Wojsko organizuje przetarg. Można kupić... stół do bilarda

Pieniądze ze sprzedaży mienia są przekazywane na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. To z niego finansowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii .

Przetarg mienia jest organizowany przez oddział AMW w Warszawie. W oficjalnym komunikacie na Facebooku czytamy, że do nabycia jest m.in. stół bilardowy.

Ma on wymiary 251x143x83 cm, a jego cena wywoławcza wynosi 800 zł. AMW zaznacza, że jest to kwota netto, a do każdej oferowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.