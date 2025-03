Pierwsza wieś w Polsce z dostępem do metra. Byliśmy na miejscu

Planowane zakończenie II linii metra w Warszawie zaskoczy mieszkańców wsi Mory, bo jedna z nowych stacji powstanie zaledwie kilka minut spacerem od ich domów. To miejsce, które do tej pory zamieszkiwało około 100 osób, stanie się drugim po Warszawie terenem z dostępem do metra. Obecnie przeważają tam tereny rolnicze.