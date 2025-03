Emerytura po 20 latach pracy. Senat tworzy nową grupę uprzywilejowanych

Projekt nowelizacji ustawy dotyczący emerytur tancerzy zawodowych zakłada przechodzenie na emeryturę w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn, po przepracowaniu co najmniej 20 lat w zawodzie. Za przyjęciem projektu i podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 82 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.