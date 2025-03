Uwaga na "dubajskie" czekolady. Oto cała prawda o hicie ze sklepów

Cena oryginalnej tabliczki "Can't Get Knafeh of It" produkowanej przez dubajską manufakturę Fix Dessert Chocolatier to aż 25 dolarów, co stanowi równowartość około 10 zł. Manufaktura prowadzona jest przez Sarah Hamouda i Yezenia Alani, którzy zainspirowani bliskowschodnimi deserami, jak pierwsi stworzyli ten wyjątkowy produkt, a sprzedaż gwałtownie wzrosła po tym, jak influencerzy zaczęli pokazywać go w swoich filmikach w social mediach.