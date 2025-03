Złodziej udawał księdza. Wpadł na gorącym uczynku

Do zdarzenia doszło w środę przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kradzieży sportowego rowerowego wózka. Jadąc na miejsce ustalili tożsamość podejrzewanego. Dzielnicowi zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku, jednak to, co zobaczyli, mocno ich zdziwiło.