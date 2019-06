100 tysięcy złotych w zamian za praktyczny pomysł. Grupa Eurocash realizuje nową odsłonę akcji „Herosi Przedsiębiorczości.”

Właściciele lokalnych sklepów są zawsze blisko swoich klientów, dzięki czemu najlepiej reagują na ich potrzeby. Właśnie do takich przedsiębiorców skierowana jest organizowana przez Grupę Eurocash akcja pod nazwą „Herosi Innowacyjności”. W jej ramach właściciele lokalnych sklepów współpracujących z Grupą Eurocash, mogą zdobyć łącznie 1 mln złotych finansowania na wdrożenie innowacyjnych zmian w swoich sklepach i ich otoczeniu.

Innowacyjność to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów

„Herosi Innowacyjności” to konkurs, w którym właściciele lokalnych sklepów cechujący się innowacyjnym podejściem do rozwoju swojego biznesu mogą uzyskać od Grupy Eurocash możliwość realizacji ponad 50 pomysłów o łącznej wartości 1 mln zł. Innowacyjność nie jest jednak rozumiana jedynie jako wprowadzenie w sklepie najnowszych rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim ciągłe dopasowywanie się do potrzeb klientów i działanie na rzecz podnoszenia ich satysfakcji.

Eurocash pomaga przedsiębiorcom stawiać na praktyczne rozwiązania

Każdy przedsiębiorca współpracujący z Grupą Eurocash, który ma pomysł na wprowadzenie innowacji w swoim sklepie lub jego otoczeniu, może zgłosić swój projekt w jednej z trzech kategorii tematycznych. Każdą ze wspomnianych kategorii opiekuje się dedykowany jej ambasador. Przemysław Talkowski, dziennikarz biznesowy i społeczny, jest ambasadorem kategorii Stawiam na praktyczne rozwiązania, która jest dedykowana projektom usprawniającym pracę w sklepie.

Siłą właścicieli lokalnych sklepów są nie tylko bliskie relacje z klientami, ale także elastyczność działania. Dzięki niej na bieżąco mogą dostosowywać ofertę i wyposażenie sklepu do potrzeb klientów. To duża przewaga, która sprawia, że przedsiębiorcy detaliczni mogą skutecznie rywalizować z dużymi sieciami handlowymi. – mówi Przemysław Talkowski. Kategoria Stawiam na praktyczne rozwiązania, którą się opiekuję, ma na celu nagrodzenie pomysłów odpowiadających na konkretne oczekiwania klientów robiących w sklepach codzienne zakupy – dodaje.

Jakie projekty mogą zostać nagrodzone w powyższej kategorii? Może to być zarówno piec do wypiekania pieczywa w sklepie, dzięki któremu klienci każdego ranka będą mieli dostęp do ciepłego i świeżego chleba, taśma do wykładania zakupów, dzięki której klienci nie będą musieli stać długo w kolejce z ciężkim koszykiem w ręku, a nawet wąska zamrażarka, która nie zajmie dużo miejsca w sklepie, a umożliwi klientom zakup mrożonych owoców i warzyw o każdej porze roku. Liczba pomysłów jest nieograniczona i zależy jedynie od samego przedsiębiorcy i sposobu uzasadnienia przez niego chęci wprowadzenia danego rozwiązania.

Jak wziąć udział w akcji?

Rywalizacja obejmuje 3 kategorie: wspomnianą Stawiam na praktyczne rozwiązania, a także Zmieniam świat lokalnie, której ambasadorką jest Katarzyna Dowbor oraz Inwestuję w technologię, którą opiekuje się Zbigniew Urbański. Kategoria Stawiam na praktyczne rozwiązania skierowana jest do przedsiębiorców angażujących się w życie lokalnej społeczności i chcących wprowadzić pozytywną zmianę w otoczeniu sklepu. Przedsiębiorcy startujący w kategorii Inwestuję w technologię zaprezentują zaś innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży handlowej.