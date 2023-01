100 zł za nocleg w czasie ferii. Kończy się czas na skorzystanie z bonu turystycznego

Bon turystyczny wkrótce wygaśnie

Serwis zwraca uwagę, że ferie zimowe to dobra okazja, by wykorzystać rządowy bon turystyczny, który trzeba wydać do końca marca. Warto przy tym zaznaczyć, że 31 marca to moment, w którym ZUS musi przekazać pieniądze z bonu na konto przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne. Nie jest to równoznaczne z terminem, w którym beneficjenci muszą skorzystać z dofinansowanej usługi. Mogą to zrobić w późniejszym terminie, np.: w majówkę albo w wakacje.