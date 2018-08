120 mln zł w najbliższym losowaniu Eurojackpot. 10 sierpnia kolejna szansa na rozbicie kumulacji

Nikomu nie udało się wytypować zwycięskich liczb we wczorajszym losowaniu Eurojackpot i wygrać 80 mln zł, dlatego w najbliższym losowaniu kwota kumulacji wzrośnie aż do 120 mln zł.

120 mln zł kusi, ale szansa na wygraną to jeden do 95 milionów. (Lotto.pl)

W lipcu szczęśliwy gracz z Kaźmierza w woj. wielkopolskim wzbogacił się o 4 987 999,10 zł. Jest to jedna z największych wygranych w historii polskiej edycji Eurojackpot.

Eurojackpot to gra losowania organizowana dla osiemnastu europejskich państw. Maksymalna wygrana to 90 mln euro. Z kolei minimalna główna nagroda to 10 mln euro. Szanse na trafienie głównej wygranej to 1:95 344 200.

Zasady Eurojackpota polegają na wykupieniu kuponu o wartości 12,5 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie www.lotto.pl.

Wygrane poniżej 2280 zł można odebrać w punktach Lotto. W kasach oddziałów Totalizatora Sportowego można odebrać wygrane każdej wysokości.

Aby odebrać wygraną, należy okazać kupon, który jest jedynym dowodem udziału w grze. Warunkiem odbioru wygranej w wysokości co najmniej 2280 zł jest podanie przez uczestnika gry danych w celu ewidencji wygranej.

Na wygrane, zgodnie z regulaminem, przeznacza się co najmniej 50 proc. stawek wpłaconych za udział w grze. Pula na wygrane dzielona jest na poszczególne stopnie według określonego w regulaminie procentowego podziału.

Wysokość wygranej danego stopnia uzyskuje się, dzieląc pulę na wygrane dla tego stopnia przez liczbę wygranych tego stopnia odnotowanych we wszystkich państwach uczestniczących w grze.

W celu zabezpieczenia gwarantowanej puli 10 mln euro na wygrane I stopnia utworzony został fundusz gwarancyjny, na który wpłacane jest 12 proc. puli na wygrane.

Wygrane w Polsce mogą zostać powiększone o ewentualną nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro.

Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem.

Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot. Polska do loterii dołączyła we wrześniu 2017 r.