13. emerytura będzie niższa. Rząd musi oszczędzać

Jeśli emeryci w przyszłym roku otrzymają 13. emeryturę, to będzie ona niższa niż zapowiadano. Okazuje się bowiem, że waloryzacja wcale nie będzie taka, jak mówiono kilka miesięcy temu.

Trzynasta emerytura wciąż nie jest zapisana w budżecie, ale władza obiecuje, że na pewno zostanie wypłacona. Oczywiście w minimalnej wysokości, tak samo jak przed wyborami do europarlamentu.

W maju emeryci otrzymali 1100 zł brutto, czyli niespełna 900 zł na rękę. To tyle, ile obecnie wynosi najniższe świadczenie dla osób z wypracowanym stażem.

Teraz jednak - jak pisze "GW" - wcale to takie pewne nie jest. Resort rodziny poinformował bowiem, że waloryzacja świadczeń w marcu wyniesie prawdopodobnie 3,24 proc. Czyli z 1100 najniższa emerytura wzrośnie co najwyżej do 1136 zł.