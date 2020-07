1/3 skontrolowanych zabawek z wadami. 26 proc. zawierała zbyt dużo szkodliwych substancji

Raport Urzędu dotyczy kontroli w I kwartale 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta informuje, że wątpliwości dotyczyły aż 89 zabawek z Chin. Ostatecznie zakwestionowano z tej liczby 27 produktów, które trafiły do sprzedaży.

Co wzbudziło podejrzenia kontrolerów? Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera - 32 proc. przypadków. Z kolei w 20 proc. przypadków chodziło o brak lub niewłaściwe ostrzeżenia dla dzieci w określonym wieku.

Ftalany używane są do zmiękczania plastiku. Ich zbyt wysoka zawartość ma negatywny wpływ szczególnie na małe dzieci. Grupą wyrobów, w której stwierdzono najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie, były lalki.

To ryzykowne, bo małe dzieci lubią brać zabawki do ust. Taki kontakt bezpośredni jest groźny, bo nadmiar ftalanów może rozstrajać gospodarkę hormonalną, zwiększać ryzyko zachorowania na astmę i alergię.

Wtedy najwięcej zabawek (69) miało zbyt małe elementy, którymi dziecko może się udławić – wypadały one z grzechotek, odrywały się od pluszaków, 27 – zbyt wysoką zawartość ftalanów, które są używane do zmiękczania plastiku. Limit to 0,1 proc. w masie zabawki, a najwyższa zawartość wynosiła ponad 50 proc.