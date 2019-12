Zabawki pod lupą. Cudów nie ma: im zabawka tańsza, tym więcej w niej szkodliwych substancji

Nie wszystkie zabawki, które dzieci znajdą pod choinką, są bezpieczne. Na chwilę przed świętami przyjrzał się im UOKiK. Wnioski? 42 proc. sprawdzonych zabawek naruszało normy.

Im tańsza zabawka, tym więcej zawierała ftalanów - ostrzega UOKiK (Fotolia, Fot: Joshhh)

UOKiK wziął pod lupę zabawki. W laboratoriach przetestowano ich jakość i skład. Na 546 sztuk nieprawidłowości dotyczyły 230 (42 proc.) – 15 z nich nie spełniało wymagań wyłącznie ze względu na niewłaściwe oznakowanie. Co stanowiło największy problem?

Najwięcej zabawek (69) miało zbyt małe elementy, którymi dziecko może się udławić – wypadały one z grzechotek, odrywały się od pluszaków, 27 – zbyt wysoką zawartość ftalanów, które są używane do zmiękczania plastiku. Limit to 0,1 proc. w masie zabawki, a najwyższa zawartość wynosiła ponad 50 proc.

- Zauważyliśmy, że im tańsza zabawka, tym więcej zawierała ftalanów. Np. w piłce, która kosztowała ok. 5 zł, było ich aż 50 proc. Może to wynikać z tego, że do jej produkcji użyto najtańszych materiałów, a do takich należą ftalany – aby zabawka z twardego plastiku była miękka, dodaje się te niebezpieczne, a zarazem najtańsze, zmiękczacze – czytamy w komunikacie urzędu.

Pod lupę trafiły też popularne slime’y zwane też glutkami. To miękkie zabawki o konsystencji galaretki lub żelu, łatwe do ugniatania. Badaliśmy je pod kątem migracji boru – ten pierwiastek jest składnikiem boraksu i nadaje slime’owi elastyczność, ale nie może być go więcej niż 300 mg/kg.

W przeciwnym razie może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie i nawet zaburzenia układu nerwowego. Na 15 slime’ów aż w 13 ten poziom był zbyt duży. W jednym przypadku aż 24 razy większy niż limit – migracja boru wynosiła aż 7159 mg/kg.

UOKiK skierował też ostrzeżenie do rodziców, którzy przygotowują slime’y z dzieckiem w domu.

- Uważaj - nie masz wtedy kontroli nad ilością boru. Niestety, przepisy z internetu zalecają, aby użyć składników, które zawierają bor, np. boraks, płyn do prania. Slime domowej roboty może również zawierać wysokie poziomy boru.