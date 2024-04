14-latek udawał kogoś innego i wyłudził fortunę. Usłyszał 53 zarzuty

Podpisane formularza in blanco, czyli niewypełnionego, zawierającego tylko podpis wystawcy może skutkować zaciągnięciem na nasze dane kredytu, podpisaniem niekorzystnej dla nas umowy czy nawet założeniem firmy, która może służyć do prania brudnych pieniędzy. Według prawa każdy kto, podszywa się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - zaznacza poradnikpracownika.pl.