20 tysięcy ton węgla na dobę. Tak dostawy z PGG trafiają do gmin

Jak informowała PGG w piątek, dotąd ok. 2,3 tys. gmin zgłosiło wszystkim sześciu podmiotom zapotrzebowanie na ok. 1,3 mln ton węgla do końca tego roku oraz ok. 2 mln ton w roku przyszłym, do końca kwietnia 2023 r. Do końca ubiegłego tygodnia według szacunków PGG wszystkie sześć podmiotów dostarczyło gminom łącznie ok. 400 tys. ton węgla.