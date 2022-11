Wysyp fałszywych sklepów z węglem. Oto jak oszuści podszywają się pod PGG

Oszuści podszywają się pod e-sklep Polskiej Grupy Górniczej. Używają adresów nawiązujących do PGG lub do sprzedaży węgla - ostrzega we wtorkowym komunikacie Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).