230 tys. Polaków dostanie list od wojska. Kogo wezwie armia?

Zgodnie z projektem zaproponowanym przez ministra obrony narodowej, kwalifikacja wojskowa ma się odbywać od 3 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Ważne, aby zauważyć, że samo wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest tożsame z powołaniem do służby. Głównym celem jest przypisanie kategorii zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej.