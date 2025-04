Bóbr się napracował, rolnik zniszczył. Sprawcy grozi wysoka grzywna

Jak podkreśla serwis, niszczenie tam bobrów jest w świetle polskiego prawa wykroczeniem. Grozi za nie kara aresztu do 30 dni, lub grzywna od 20 zł do 5000 zł. By pozbyć się tamy w sposób legalny należy złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i uzyskać zgodę od tego organu.