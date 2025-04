Przyszedł do księdza poprosić o pomoc. Ukradł z kościoła 2 tys. zł

32-latek został zatrzymany w sprawie kradzieży z włamaniem do jednej z parafii na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. Z relacji policji wynika, że mężczyzna w trudnej sytuacji finansowej przyszedł do kościoła po pomoc, a okazał się złodziejem. Ukradł 2 tys. zł i może mu grozić do 10 lat więzienia.