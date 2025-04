Polacy kupują te ryby na potęgę. Ekolodzy alarmują: zaraz wyginą

Makrela z północno-wschodniego Atlantyku stanowi większość dostępnych w sklepach ryb tego gatunku. Co roku wyławia się tam około 1 mln ton makreli.

Makrela jest popularną rybą również w Polsce. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej statystyczny Polak zjada rocznie około 1,18 kg makreli. To plasuje ją na trzecim miejscu wśród najchętniej spożywanych ryb w kraju, zaraz po mintaju (2,21 kg na osobę) i śledziu (2,14 kg).

Cytowana przez portal dlahandlu.pl organizacja Marine Conservation Society wskazuje, że makrele poławiają m.in. Norwegowie, Brytyjczycy i Islandczycy. Ich zdaniem poważny jest brak organu nadzorującego całość łowisk, co prowadzi do przełowienia. Organizacja zmieniła wskaźniki bezpieczeństwa połowów, obniżając ocenę trałowania śródwodnego do poziomu "4".