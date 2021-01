27-piętrowy blok mieszkalny w Warszawie. Sprawdziliśmy, dlaczego ten kolos budzi tyle kontrowersji

Ceny mieszkań. Taniej nie będzie, dojdą raczej do poziomów z Zachodu

Podchodzę do budynku i pierwsza myśl pojawiająca się w mojej głowie brzmi "jakie to wysokie!”. Trzeba przyznać, że budowla jest imponująca pod względem wielkości, ale większe wrażenie robi na mnie ogromna ilość mieszkań, a co za tym idzie - okien i balkonów, które znajdują się w tym budynku.

Wygląda na to, że sąsiedzi będą mogli do siebie mówić z przeciwległych balkonów i wiadomość dotrze do nich bez większych problemów. Nie zdziwiłabym się też, jakby każdy z sąsiadów wiedział, co dokładnie dzieje się w mieszkaniu obok.