Cła Donalda Trumpa. Lista produktów, które zdrożeją

Donald Trump nałożył cła na prawie cały świat. Amerykański prezydent w ten sposób zapoczątkował globalną wojnę handlową, która ma ogromny wpływ na ceny wielu towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych. Na pewno część krajów odpowie cłami odwetowymi na amerykańskie produkty.

Chiny, Wietnam i Tajwan były trzema głównymi dostawcami laptopów i tabletów do USA w ubiegłym roku, eksportując towary o wartości 47,2 miliarda dolarów, według danych federalnych. W wyniku nałożenia nowych ceł prawie wszystkie urządzenia elektroniczne konsumpcyjne, w tym smartfony i monitory komputerowe, mogą podrożeć.

Co więcej, ze względu na ogromne zależności USA od Tajwanu w zakresie produkcji półprzewodników, konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen na laptopy, samochody, urządzenia AGD, sprzęt medyczny, routery Wi-Fi oraz żarówki LED. Warto zaznaczyć, że te produkty często wymagają setek, a nawet tysięcy chipów — w nowych samochodach może ich być nawet kilka tysięcy.

Ed Brzytwa, wiceprezes ds. handlu międzynarodowego w Consumer Technology Association, zauważył, że proces wyczerpywania się zapasów w sklepach potrwa od trzech do czterech miesięcy. Wówczas konsumenci zaczną odczuwać wzrost cen, "tuż przed sezonem powrotu do szkoły i Świętami" - pisze CNN.

W zeszłym roku Chiny i Wietnam dostarczyły do USA obuwie o wartości 18,5 miliarda dolarów, co stanowi prawie 70 proc. całkowitego importu butów. Wzrost ceł może więc znacząco wpłynąć na ceny obuwia.

Chiny i Wietnam to dwa główne źródła importu zabawek do USA, z eksportem wartym 15 miliardów dolarów w ubiegłym roku. Według szacunków Stowarzyszenia Zabawek, 77% wszystkich zabawek sprzedawanych w USA pochodzi z Chin. Greg Ahearn, prezes tej organizacji, wskazał w rozmowie z CNN, że przemysł zabawkowy nie jest przygotowany na tak wysokie cła, które mogą wynieść nawet 54 proc. W związku z tym ceny zabawek wyprodukowanych w Chinach mogą wzrosnąć o co najmniej 30 proc.