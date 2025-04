"Tajemnicze wózki" w Auchan. W tych sklepach szukaj szczęścia

To już piąty raz, kiedy Auchan zachęca klientów do zakupów w ciemno. Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, "Tajemnicze Wózki" pojawią się hipermarketach w piątek (4 kwietnia) o godz. 16 do 19 lub do wyczerpania zapasów. Będą ustawione w głównych alejkach sklepów. Pełną listę placówek objętych promocją można znaleźć pod tym linkiem.