Informacja prasowa nestle 21-08-2020 (12:04) Informacja prasowa Nestle Polska S.A. 3 nawyki, które warto zaszczepić u swojego dziecka Naturalna ciekawość świata towarzyszy każdemu dziecku. To właśnie dzięki niej nasi mali odkrywcy każdego dnia uczą się czegoś nowego, co może kształtować ich w przyszłości. A najwięcej wynoszą… obserwując dorosłych! Jakie zachowania warto im pokazywać już od najmłodszych lat? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) 1. Nawadniaj się! Woda to główny składnik ludzkiego ciała i stanowi przeciętnie około 60% jego masy, a w przypadku najmłodszych proporcje te są dużo większe i sięgają nawet 80%! Bez wody nie mogłyby odbyć się żadne procesy życiowe. Jednak nasz organizm nie ma możliwości magazynowania dużych ilości wody, dlatego należy uzupełniać jej poziom regularnie. Warto uczyć dziecko, żeby zawsze miało wodę pod ręką, piło ją często i małymi porcjami, a także żeby nie czekało na uczucie pragnienia, które jest już pierwszym objawem lekkiego odwodnienia! Codzienne spożywanie wody z różnych źródeł jest nieodłączną częścią zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. Woda może pochodzić także z napojów oraz produktów spożywczych, np. owoców (prawie wszystkie składają się z wody w ponad 80%)! Sprawdzając zapotrzebowanie na wodę, możemy wspomagać się ogólnymi wytycznymi, np. normami spożycia wody opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (najnowsze pochodzą z 2017 roku): Dzieci: 1-3 lata – 1,25 L; 4-6 lat – 1,6 L, 7-9 lat – 1,75 L

Dziewczęta: 10-12 lat – 1,9 L; 13-15 lat – 1,95 L; 16-18 lat – 2 L

Chłopcy: 10-12 lat – 2,1 L; 13-15 lat – 2,35 L; 16-18 lat – 2,5L Pamiętajmy jednak, że zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników, takich jak np. stan zdrowia, aktywność fizyczna, temperatura otoczenia. Jeśli więc dziecko uprawia sport w upalny dzień – zadbajmy o to, by wypiło więcej wody. Wybierając wodę, warto sprawdzić, czy jest rekomendowana przez specjalistów do codziennego picia przez najmłodszych. Np. naturalna woda źródlana Nestlé Pure Life posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w żywieniu dzieci powyżej pierwszego roku życia, a także kobiet w ciąży. 2. Dbaj o środowisko! Czy wiecie, że butelka PET w pełni nadaje się do recyklingu oraz może wrócić do nas w postaci np. zabawki, dywanika, bluzy polarowej, nowej butelki czy plecaka? A czy wiecie, że recykling pozwala zmniejszać ilość odpadów na wysypiskach i chronić środowisko naturalne? Jednak aby był możliwy, konieczna jest odpowiednia segregacja odpadów przez konsumentów. Dlatego warto uczyć dzieci prawidłowych zasad segregacji od najmłodszych lat! Warto postawić w domu kolorowe kosze do segregacji, a nad nimi umieścić prostą i jasną instrukcję, do których pojemników powinny trafiać odpowiednie odpady. Możemy uruchomić wyobraźnię i udawać, że kosze to stworki, które jedne typy odpadów bardzo lubią, a innych nie „trawią”, co wyrażają zabawnymi rymowankami, np.: żółty kosz na plastik i metale mógłby powiedzieć „Nakarm mój brzuszek, wrzuć plastik lub kilka puszek”, zielony kosz na szkło – „Jem szklane butelki i słoiki, lecz nie lubię ceramiki”, a kosz na odpady bio – „Jestem głodny troszeczkę, daj ogryzek lub pesteczkę”. A może zorganizujmy z dzieckiem zabawę, np. kto szybciej prawidłowo posegreguje odpady, ten wygrywa? Nagrody mogą stanowić przedmioty wykonane z przetworzonych materiałów. 3. Odkrywaj i bądź ciekawy świata! Dzieci to prawdziwi poszukiwacze przygód, dlatego starajmy się je w tym dopingować – niech zwiedzają, poznają świat i uczą się nowych aktywności. Może to właśnie dzięki temu odkryją w sobie wielką pasję do sportu czy zamiłowanie do wycieczek? Niezliczone możliwości czekają na nie każdego dnia, dlatego zachęcajmy je do poszukiwania i próbowania! Przykład idzie z góry, dlatego świetnym pomysłem może być wspólna wycieczka rowerowa, wyprawa w nieznane miejsce, gra w badmintona czy piłkę. Pamiętajmy, żeby wyposażyć naszego małego odkrywcę w wygodny plecak, do którego możemy włożyć butelkę wody (nie zapominajmy o zdrowym nawodnieniu!). A gdyby ten plecak był właśnie namacalnym dowodem na to, że recykling działa – i mamy na niego realny wpływ? Byłaby to dodatkowa motywacja dla dzieci w nauce segregacji! Teraz można wygrać taki wyjątkowy plecak dzięki konkursowi Nestlé Pure Life. Wygraj plecak z materiału z recyklingu dla swojego dziecka Aby mieć szansę na kultowy plecak Re-Kanken Mini* wykonany w całości z poliestru z przetworzonych butelek plastikowych, wystarczy: kupić minimum 8 butelek naturalnej wody źródlanej Nestlé Pure Life o pojemności 0,33 L lub 0,5 L z etykietami dla dzieci (mogą to być zarówno pojedyncze butelki, jak i przygotowana na tę okazję specjalna zgrzewka w promocyjnej folii);

następnie zarejestrować paragony, wysyłając SMS pod numer 4321 (przykładowa treść: nestle.numerparagonu1data1,numerparagonu2data2 itd.). Ogólnopolska loteria trwa od 1 sierpnia do 29 września br. Codziennie do wygrania jest 5 plecaków w wybranym kolorze. Szczegółowe zasady można znaleźć na stronie www.nestlepurelife.com/pl Warto powyższe trzy nawyki zaszczepiać u naszych pociech jak najwcześniej. Pokazujmy im już od najmłodszych lat, że odkrywanie świata to coś fantastycznego, jednak nawet podczas najlepszej przygody nie można zapominać o prawidłowym nawodnieniu ani o dbaniu o środowisko! *Nie istnieją żadne powiązania ani współpraca pomiędzy producentem i właścicielem marki nagród a Nestlé Polska S.A. lub Albedo Marketing sp. z o. o. Producent nagród nie wspiera, nie autoryzuje ani nie uczestniczy w produkcji lub dystrybucji wody Nestlé Pure Life. Informacja prasowa Nestle Polska S.A.