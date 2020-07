300+ na wyprawkę szkolną. 1 lipca rusza elektroniczny nabór wniosków

Program, zwany przez niektórych "wyprawką plus", zaczął obowiązywać w 2018 r. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na dziecko od 7 do 20 lat uczące się w szkole. W przypadku uczących się w szkole dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługuje do ukończenia 24 lat.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.