300+ nie dla wszystkich. Wszystko przez reformę

Aby dostać jednorazowe świadczenie 300 zł z programu "Dobry Strat" trzeba złożyć wniosek. Kłopot w tym, że bez podania szkoły, do której ma pójść dziecko, jest to niemożliwe. W wielu gminach jednak rekrutacja wciąż nie została ukończona.

Mieszkańcy gmin, w których jeszcze nie zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, muszą poczekać, aż będzie wiadomo, do jakiej szkoły trafi ich dziecko. To bowiem jeden z wymogów otrzymania dodatku z programu "Dobry Strat".

W związku z kumulacją roczników aplikujących do liceów (gimnazjaliści i uczniowie podstawówki), co jest skutkiem reformy edukacji minister Anny Zalewskiej, wielu uczniów wciąż nie wie czy dostało się do wybranych szkół, albo do której trafią w związku z brakiem miejsc - pisze "Super Express".