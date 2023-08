300+ to za mało. Rodzice wydadzą na wyprawkę szkolną znacznie więcej

Rodziców czekają spore wydatki

Jak wynika z badania, 50 proc. rodziców planuje, że kompletując wyprawkę szkolną, zamknie się w kwocie do 500 zł na jedno dziecko. Prawie co trzeci rodzic planuje wydać od 500 do 700 zł, natomiast 21 proc. osób wyda do 1000 zł.