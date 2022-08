300 złotych trafi na konto do końca września. Trzeba spełnić jeden warunek

O 300+ można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada, jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września - przypomina prof. Uścińska. Jeżeli wniosek zostanie złożony później: we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.